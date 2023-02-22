Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 22 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: суточные потери ВСУ на купянском направлении превысили 40 человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины потеряли более 40 человек убитыми на купянском направлении. Кроме того, российская ПВО сбила девять снарядов американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) и Масютовка Харьковской области, отмечается в сводке военного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Депутат запрещенной на Украине партии сложил полномочия
ФИДЕ разрешит российским шахматистам менять гражданство по ускоренной программе
Страна БРИКС столкнулась с энергетическим кризисом
В Госдуме призвали сделать сдачу ЕГЭ добровольной
Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении
Российский регион запустит программу льготной аренды для работников ОПК
Российские производители цемента предупредили о его качестве
В России назвали условия возобновления участия страны в ДСНВ
Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.