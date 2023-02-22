Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: суточные потери ВСУ на купянском направлении превысили 40 человек

Вооруженные силы Украины потеряли более 40 человек убитыми на купянском направлении. Кроме того, российская ПВО сбила девять снарядов американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) и Масютовка Харьковской области, отмечается в сводке военного ведомства.