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12:57, 22 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских гаубиц Д-30 на херсонском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили на херсонском направлении две самоходные гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также был нанесен удар по складам с боеприпасами 123-й и 126-й бригад территориальной обороны Украины возле Антоновки и Чернобаевки Херсонской области.

Кроме того, две гаубицы Д-20 и Д-30, а также боевая машина пехоты, две бронемашины и 65 бойцов ВСУ были уничтожены артиллерией группировки войск «Восток» в результате удара по подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки Донецкой народной республики.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 8494 единицы военной автомобильной спецтехники, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7979 боевых бронемашин, 405 зенитных ракетных комплексов, 3213 беспилотников, 386 самолетов и 210 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ в южном секторе зоны спецоперации. Противник был обнаружен при ведении разведки на линии боевого соприкосновения с помощью квадрокоптера.

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Константин Лысяков
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