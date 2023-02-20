Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео

Минобороны показало на видео, как российские разведчики уничтожают разведгруппу ВСУ

Министерство обороны показало на видео, как российские разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе зоны спецоперации. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 20 февраля.

Противник был обнаружен при ведении разведки на линии боевого соприкосновения с помощью квадрокоптера. Бойцы ВСУ укрывались в канаве под полевой дорогой.

«Уничтожить ДРГ гранатой ВОГ-17 с квадрокоптера было невозможно из-за хорошо оборудованного укрытия украинских диверсантов в бетонной канаве. К противнику оперативно была направлена сводная штурмовая группа, которая под прикрытием БТР-82А выдвинулась к указанной точке и приступила к штурму», — говорится в заявлении Минобороны.

Один из разведчиков ВС России забросил в укрытие противника ручную осколочную гранату, там самым ликвидировав их.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.