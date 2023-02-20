Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 20 февраля 2023Россия

Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео

Минобороны показало на видео, как российские разведчики уничтожают разведгруппу ВСУ

Министерство обороны показало на видео, как российские разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе зоны спецоперации. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 20 февраля.

Противник был обнаружен при ведении разведки на линии боевого соприкосновения с помощью квадрокоптера. Бойцы ВСУ укрывались в канаве под полевой дорогой.

«Уничтожить ДРГ гранатой ВОГ-17 с квадрокоптера было невозможно из-за хорошо оборудованного укрытия украинских диверсантов в бетонной канаве. К противнику оперативно была направлена сводная штурмовая группа, которая под прикрытием БТР-82А выдвинулась к указанной точке и приступила к штурму», — говорится в заявлении Минобороны.

Один из разведчиков ВС России забросил в укрытие противника ручную осколочную гранату, там самым ликвидировав их.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
При взрыве газа на российской стройке пострадали три человека
Разрушения в приграничном российском селе после обстрела ВСУ сняли на видео
Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом
Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео
Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
В России отреагировали на визит Байдена в Киев
Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву
В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.