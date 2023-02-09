Кремль заявил о неизменности планов СВО

Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву

Западные страны поставками вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта на Украине, несмотря на это, планы специальной военной операции (СВО) остаются неизменными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, из-за западных поставок конфликт становится болезненным и мучительным для Украины.

7 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что США и Запад поставками тяжелого наступательного вооружения пытаются затянуть конфликт на Украине.

Подобные действия членов Североатлантического альянса втягивают НАТО в конфликт и свидетельствуют о возможном непредсказуемом уровне эскалации, предупредил российский министр.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Тогда же власти США приняли решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.