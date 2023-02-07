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13:13, 7 февраля 2023Россия

Шойгу отреагировал на поставки тяжелого наступательного вооружения Украине

Шойгу заявил, что поставки Украине тяжелого наступательного вооружения затягивают конфликт

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

США и Запад поставками тяжелого наступательного вооружения пытаются затянуть конфликт на Украине. Об этом, реагируя на действия стран НАТО, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — сказал министр.

Шойгу заявил, что такие действия членов Североатлантического альянса втягивают НАТО в конфликт, и предупредил о возможном непредсказуемом уровне эскалации.

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25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на действия стран НАТО заявил, что танки Leopard, которые Германия поставит Украине, повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены, как это было в 1943 году в Сталинграде. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил изменить статус СВО из-за поставок танков Киеву, но в Кремле заявили, что такой вопрос не рассматривают.

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Анастасия Шейкина
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