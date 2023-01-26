В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса СВО

Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос об изменении статуса СВО

В Кремле не рассматривают вопрос о смене статуса специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в России стоит обсудить вопрос об изменении статуса СВО из-за решения США и Германии поставить украинской стороне танки. Депутат назвал изменение статуса СВО возможностью перевести экономику страны «на военные рельсы» и использовать все ресурсы для победы. По его мнению, нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину.

«У нас на повестке дня нет такой темы», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможности изменения статуса спецоперации.

Шеремет не первый раз говорит об изменении статуса СВО — в августе он предложил придать ей статус контртеррористической. Тогда он заявлял, что действующие власти Украины представляют опасность для всего цивилизованного мира.

Впоследствии в Кремле подчеркивали, что переформатирование СВО в контртеррористическую операцию — прерогатива верховного главнокомандующего. Тогда Песков сообщал, что решений о присвоении спецоперации нового статуса не принималось.