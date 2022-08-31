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В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

Депутат Госдумы Шеремет предложил придать СВО на Украине статус контртеррористической
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Ergey Pivovarov / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что специальной военной операции (СВО) России на Украине следует придать новый статус — статус контртеррористической. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — предложил он.

По словам парламентария, действующие власти Украины представляют опасность для всего цивилизованного мира.

Ранее Шеремет ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении захватить Крым. «Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России», — подчеркнул депутат.

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Марина Совина
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