В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

Депутат Госдумы Шеремет предложил придать СВО на Украине статус контртеррористической

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что специальной военной операции (СВО) России на Украине следует придать новый статус — статус контртеррористической. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — предложил он.

По словам парламентария, действующие власти Украины представляют опасность для всего цивилизованного мира.

Ранее Шеремет ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении захватить Крым. «Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России», — подчеркнул депутат.