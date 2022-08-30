В Госдуме ответили на заявление Зеленского о намерении захватить Крым

Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о намерении захватить Крым преступным

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал преступным заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении захватить Крым и прилегающую акваторию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Зеленский вновь «тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере». Россия может защитить свои и взятые под контроль территории, а также поставить на место любого «взорвавшегося выскочку», добавил парламентарий.

«Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России», — подчеркнул Шеремет, отметив, что всерьез воспринимать заявления украинского президента, который привык играть на публику, не стоит.

24 августа Зеленский пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Кроме того, он указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России.

В конце июля глава украинского государства заявлял, что контроль над утраченными территориями страны будет возвращен в течение трех-шести недель, то есть к концу августа. Позже Киев сообщил о начале наступления на Херсон.