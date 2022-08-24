Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами» и без консультаций с другими странами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Его слова приводит Reuters.

Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее. По словам Зеленского, Украина не готова к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет Владимир Зеленский президент Украины

Реакция России

Первый заместитель главы международного комитета Совета федерации (СФ) Владимир Джабаров назвал фантазиями Зеленского планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Он сопоставил цели украинского лидера с мечтами главного героя известной лирической пьесы.

Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно Владимир Джабаров первый замглавы международного комитета Совета Федерации

С подобным мнением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир. Он призвал власти Киева прекратить истерику из-за российского статуса Крыма и смириться с этим фактом.

Уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия Владимир Рогов член главного совета администрации Запорожской области

Итоги «Крымской платформы»

Второй онлайн-саммит «Крымской платформы», организованный по инициативе украинского президента, прошел 23 августа. В нем приняли участие десятки стран и международных организаций. Киев обозначил главной целью саммита обсуждение путей «деоккупации» Крыма.

Так, в ходе саммита премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не согласятся с возможным изменением границ Украины. По его словам, нерушимость границ — это фундамент, на котором была построена Европа после хельсинкского Заключительного акта.

Захват Крыма в 2014 году был первым шагом, а 24 февраля — следующим: ревизионистский план по перекройке границ Европы Кириакос Мицотакис премьер Греции

Мицотакис напомнил об опыте турецкого вторжения и оккупации значительной части Кипра в 1974 году. «Эта рана до сих пор не зажила, спустя почти 50 лет. Мы знаем, какую боль и цену это приносит стране», — сказал политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. По его мнению, Россия сделала свой выбор, начав специальную военную операцию на Украине.

Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара Эммануэль Макрон президент Франции

Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого».

Ответ главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники «Крымской платформы» понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России.

Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно

Сергей Аксенов глава Крыма

По словам Аксенова, последователи движения отдаляются от Крыма все дальше и дальше, при этом текущая повестка саммита направлена на нанесение максимального вреда России. «Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — добавил Аксенов.