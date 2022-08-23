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Глава Крыма назвал участников «Крымской платформы» политическими фриками

Глава Крыма Аксенов назвал саммит «Крымской платформы» парадом политических фриков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участники онлайн-саммита «Крымская платформа» понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России. С таким мнением он выступил в эфире «Соловьев Live».

«Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно», — отметил он.

По словам Аксенова, участники движения отдаляются от Крыма все дальше и дальше, при этом текущая повестка саммита направлена на нанесение максимального вреда России.

«Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — добавил Аксенов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней.

Марина Совина
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