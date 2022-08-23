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Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией

Президент Франции Макрон заявил, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия сделала свой выбор, начав специальную военную операцию на Украине. «Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — призвал Макрон.

Ранее обозреватель Кристоф Шлиц в своем материале для немецкой газеты Die Welt написал, что лидеры США, Германии и Франции управляют Зеленским, выбирая политический курс, которого он будет придерживаться.

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Николай Чигасов
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