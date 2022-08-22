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В Германии рассказали об управляющих Зеленским странах

Die Welt: США, Германия и Франция управляют президентом Украины Владимиром Зеленским

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Лидеры США, Германии и Франции управляют президентом Украины Владимиром Зеленским, выбирая политический курс, которого он будет придерживаться. Об этом сообщает обозреватель Кристоф Шлиц в своем материале для немецкой газеты Die Welt.

Как указывается в статье, вопреки публичным заявлениям о праве Киева на самоопределение, решения о стратегических действиях Зеленского принимают президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. «Потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — пояснил Шлиц.

Он отметил, что Запад не пришел к единогласию по украинскому конфликту. Так, если Вашингтон, скорее всего, намерен продолжать поставлять вооружения, то Берлин и Париж, вероятно, предпочли бы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, утверждает журналист.

По его мнению, подобная неопределенность только усугубляет обстановку в западных странах, в которых нарастает недовольство санкционной политикой, не имеющей всеобъемлющих последствий для России. «Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными», — заключил Шлиц.

Ранее китайский портал «Гуаньча» поделился мнением, что Зеленский намерен продать Украину Западу для собственного обогащения. «Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», — добавили на портале.

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Варвара Кузьмина
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