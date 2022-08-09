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В Китае заявили о планах Зеленского продать Украину Западу

«Гуаньча» заявил о планах Зеленского продать Украину Западу для собственного обогащения
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Массовая приватизация, которая ждет Украину, завершится продажей страны Западу, а прибыль разделит глава государства
Владимир Зеленский и его команда. С таким мнением выступил китайский портал «Гуаньча».

Автор материала заявил о планах Зеленского продать Украину Западу для собственного обогащения и допустил, что «страна рухнет»

«Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», — отметил журналист из Китая.

Обозреватель добавил, что передача государственного имущества в частные руки во время конфликта кажется ему нецелесообразной. Однако если воспринимать это решение как намерение Зеленского увеличить свои накопления, то его действия становятся понятными.

В конце июля правительство Украины составило перечень из 420 госпредприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. В список на 2022 год попали в том числе 20 активов ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт», два агропромышленных комплекса и два объекта винодельческой отрасли. При этом Верховная Рада приняла закон о запрете на приватизацию оборонных предприятий и фирм, заключивших договор на ремонт техники ВСУ.

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Марина Совина
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