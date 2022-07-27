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Верховная Рада запретила приватизацию оборонных предприятий

Украинский депутат Гончаренко сообщил, что Рада запретила приватизацию оборонных фирм
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада приняла закон о запрете на приватизацию оборонных предприятий, а также фирм, заключивших контракт на обслуживание и ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По словам политика, речь идет о предприятиях, которые производят или ремонтируют любые виды вооружений. Их детальный перечень пока не представлен.

Официально Верховная Рада пока не сообщала об утверждении инициативы. Другие подробности на этот счет также не приводятся.

Ранее Верховная Рада Украины изменила порядок взыскания долгов с солдат и офицеров ВСУ. Банкам и кредитным организациям будет запрещено требовать с них задолженность на время военного положения.

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Алевтина Запольская
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