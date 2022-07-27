Верховная Рада запретила взимать задолженности с военных ВСУ

Депутат Рады Гончаренко сообщил о запрете взыскивать долги с военных ВСУ и их семей

Верховная Рада Украины изменила порядок взыскания долгов с военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Рада запретила взимать кредитные задолженности с военнослужащих ВСУ и их семей во время военного положения. Он также добавил, что новая норма будет действовать в течение шести месяцев после прекращения положения.

Ранее сообщалось, что на Украине изменят выплаты полицейским в зависимости от регионов. Кабинет министров страны решил урезать зарплату полицейским, которые работают в зонах без боевых действий.