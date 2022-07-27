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На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий

«Страна»: МВД Украины заявило, что полицейским в зонах без боевых действий урежут зарплату

Фото: Nacho Doce / Reuters

На Украине изменят выплаты полицейским в зависимости от регионов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на МВД Украины.

По данным издания, в июле кабинет министров страны решил урезать зарплату полицейским, которые работают в зонах без боевых действий. В Министерстве обороны объяснили, что им будут начислять не 30 тысяч гривен (813 долларов — прим. «Ленты.ру») в месяц, а до 10 тысяч (до 271 доллара — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выплаты останутся неизменными.

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Алевтина Запольская
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