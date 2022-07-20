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На Украине полицейский попытался ограбить обменник и застрелил теробороновца

В Ровно на Украине полицейский попытался ограбить обменник и застрелил теробороновца

Кадр: Национальная полиция Украины

В Ровно на Украине полицейский из Львова попытался ограбить обменник и застрелил военнослужащего сил местной территориальной обороны. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Вечером 19 июля 42-летний служащий теробороны зашел в магазин супруги и увидел, как неизвестный требует у сотрудницы обменника отдать ему деньги, при этом угрожая ей пистолетом. «Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать — получил ранение. Медики скорой пытались спасти мужчину, однако проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали — он умер. Во время осмотра на теле погибшего эксперты обнаружили пулевое ранение ключицы и раны головы», — сообщили в местном отделении полиции.

Позже выяснилось, что злоумышленником оказался 27-летний полицейский из Львовской области, его задержали примерно в 100 километрах к юго-западу от Ровно.

В начале июня сообщалось, что киевские власти уволили оставшихся на неподконтрольных Украине территориях полицейских. В Нацполиции Украины отметили, что среди бывших сотрудников есть те, кто перешел на сторону Донецкой и Луганской народных республик, а также России.

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Василий Мека
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