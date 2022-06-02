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На Украине уволили оставшихся на неподконтрольных Киеву территориях полицейских

Нацполиция Украины предъявила 60 обвинений сотрудничающим с властями РФ экс-сотрудникам

Фото: National Police Of Ukraine / Reuters

Национальная полиция Украины уволила всех сотрудников ведомства, которые не вернулись вовремя в места дислокации с неподконтрольных Киеву территорий. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает РИА Новости.

Точное количество уволенных он не уточнил. По словам Клименко, оставшимся после 24 февраля на территории Донбасса сотрудникам не выплачивали зарплату.

Кроме того, глава Нацполиции Украины отметил, что среди бывших сотрудников полиции есть те, кто перешел на сторону Донецкой и Луганской народных республик, а также России. Он добавил, что экс-работникам, сотрудничающим с властями России и республик, было предъявлено более 60 обвинений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе.

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Марина Совина
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