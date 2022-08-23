Премьер Греции высказался о возможных изменениях границ Украины

Премьер Греции Мицотакис: Афины не согласятся с изменением границ Украины

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не согласятся с возможным изменением границ Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на онлайн-саммите «Крымская платформа».

По словам премьера-министра, нерушимость границ — это фундамент, на котором была построена Европа после хельсинкского Заключительного акта. «Захват Крыма в 2014 году был первым шагом, а 24 февраля — следующим: ревизионистский план по перекройке границ Европы», — высказался он.

Мицотакис напомнил об опыте турецкого вторжения и оккупации значительной части Кипра в 1974 году. «Эта рана до сих пор не зажила, спустя почти 50 лет. Мы знаем, какую боль и цену это приносит стране», — сказал политик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней.