Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Греции высказался о возможных изменениях границ Украины

Премьер Греции Мицотакис: Афины не согласятся с изменением границ Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuetrs

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не согласятся с возможным изменением границ Украины. Об этом он заявил в ходе выступления на онлайн-саммите «Крымская платформа».

По словам премьера-министра, нерушимость границ — это фундамент, на котором была построена Европа после хельсинкского Заключительного акта. «Захват Крыма в 2014 году был первым шагом, а 24 февраля — следующим: ревизионистский план по перекройке границ Европы», — высказался он.

Мицотакис напомнил об опыте турецкого вторжения и оккупации значительной части Кипра в 1974 году. «Эта рана до сих пор не зажила, спустя почти 50 лет. Мы знаем, какую боль и цену это приносит стране», — сказал политик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
Небензя заявил о деградации ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Губернатор Севастополя сообщил о гибели зенитчика на Украине
Россиянка упала с опоры ЛЭП и умерла
Премьер Греции высказался о возможных изменениях границ Украины
МИД Китая напомнил Западу слова Ленина о демократии
В Совфеде отреагировали на предложение Киева конфисковать российский газ
В Иране назвали виновного в задержке подписания ядерной сделки
Израильский клуб отменил сделку с «Динамо» из-за невозможности получить оплату
Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.