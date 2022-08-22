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В Запорожской области призвали Киев прекратить истерику из-за Крыма

В Запорожской области призвали Киев прекратить истерику из-за российского статуса Крыма

Фото: Pixabay

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал власти Киева прекратить истерику из-за российского статуса Крыма и смириться с этим фактом. Об этом пишет РИА Новости.

«Уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия», — сказал Рогов.

Он добавил, что «Крымская платформа» является лишь имитацией деятельности Киевом. «Украина более восьми лет назад навсегда потеряла Крым и Донбасс, теперь из ее состава уходят Запорожская и Херсонская области, на очереди и другие регионы», — подчеркнул собеседник агентства, отметив, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо думать не про Крым, а о том, как бы скоро «в изгнании не пришлось создавать после освобождения армией территории постукраинского пространства Киевскую и Львовскую платформы».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума.

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Марина Совина
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