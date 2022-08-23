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Зеленский заявил о возросшей необходимости в западных вооружениях

Президент Зеленский заявил, что Украине нужно еще больше западных вооружений

Фото: Alexey Furman / Getty Images

С каждым днем Украине нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено Киеву ранее. О возросшей необходимости в военной помощи заявил украинский президент Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа», сообщает Reuters.

Также Зеленский добавил, что если мир выразит усталость от конфликта на Украине, то это станет большой угрозой для всего мира в будущем.

Ранее украинский президент заявил, что Киев вернет Крым любым способом, который власти Украины посчитают нужным.

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Алевтина Запольская
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