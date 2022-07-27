Зеленский определил срок возвращения перешедших под контроль России территорий

Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за три-шесть недель

Киев хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politico.

Обращаясь к делегации американского Конгресса, он указал, что впоследствии это будет сделать значительно сложнее. «Следующие недели имеют решающее значение», — передал слова украинского лидера председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит.

Американские военные считают, что Украина еще не потеряла Донбасс

В США уверены, что Украина еще может вернуть Донбасс. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Потерян ли Донбасс? Нет, он пока не потерян Марк Милли председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США

Он отметил, что Россия «добилась определенного нарастающего тактического успеха в Донбассе». Однако, по его утверждению, Москве «не удалось достичь своих стратегических и оперативных целей», и в Донбассе идут боевые действия на истощение.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин указал, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. Шеф Пентагона отметил, что на данный момент поддержка Киева американской стороной имеет жизненную важность и должна быть неотложной. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал он. Остин пообещал, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы будем корректировать наше содействие, дабы гарантировать, что у Украины имеются технологии, боеприпасы и просто огневая мощь, чтобы обороняться», — резюмировал он.

Восточные украинские регионы отказываются возвращаться под контроль Киева

Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль киевских властей. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Зеленскому и его шайке не видеть Запорожскую область как своих ушей», — сказал он, подчеркнув, что регион никогда не вернется под их контроль. Киеву, считает он, видимо, не дано понять, что «все их проблемы от их же злости, ненависти и расчеловечивания». Также Рогов рассказал о планах полностью освободить регион от украинских сил. Он объяснил, что эту цель необходимо выполнить, в том числе, из интересов безопасности. «Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», — заявил чиновник.

В свою очередь, замглавы областной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов неоднократно утверждал, что регион планирует провести референдум по присоединению региона к России. По его словам, голосование «пройдет при любых обстоятельствах в законном поле и его проведению никто не помешает». Стремоусов объяснил, что попытки ВСУ обстреливать регион связаны с желанием сорвать плебисцит по определению государственной принадлежности Херсонщины.

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов пообещал, что территорию ДНР полностью освободят от присутствия ВСУ до конца августа текущего года. Чиновник пояснил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет, но заверил, что противник неизбежно уйдет из региона, в том числе из городов, пока не подконтрольных союзным войскам.