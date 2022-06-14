В Запорожской области обещали освободить всю ее территорию

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о планах освободить всю ее территорию

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о планах полностью освободить регион от украинских сил, сообщает РИА Новости.

Представитель Запорожской область обещал освободить всю ее территорию. «Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — подчеркнул Рогов. Эту цель необходимо выполнить, в том числе, из интересов безопасности.

«Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», — заявил Рогов.

12 июня в Бердянске произошла серия взрывов. Причиной стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции в городе.