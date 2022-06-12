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В Бердянске произошел теракт

Член совета ВГА Запорожской области Рогов сообщил о теракте в Бердянске

Фото: РИА Новости

В Запорожской области в городе Бердянск произошел теракт, подробности инцидента уточняются. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в личном Telegram-канале.

«Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — говорится в его сообщении. В опубликованной им видеозаписи виден большой столп дыма со всполохами огня.

Ранее Следственный комитет (СК) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщил о диверсии с использованием беспилотника в районе размещения российского миротворческого контингента. Следователи предполагают, что летательный аппарат нес гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений в ходе диверсии не было. Предполагается, что беспилотник был запущен с украинской территории.

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Дмитрий Сотак
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