В Бердянске произошел теракт

Член совета ВГА Запорожской области Рогов сообщил о теракте в Бердянске

В Запорожской области в городе Бердянск произошел теракт, подробности инцидента уточняются. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в личном Telegram-канале.

«Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — говорится в его сообщении. В опубликованной им видеозаписи виден большой столп дыма со всполохами огня.

Ранее Следственный комитет (СК) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщил о диверсии с использованием беспилотника в районе размещения российского миротворческого контингента. Следователи предполагают, что летательный аппарат нес гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений в ходе диверсии не было. Предполагается, что беспилотник был запущен с украинской территории.