В Приднестровье сообщили о диверсии в районе размещения миротворцев

СК Приднестровья сообщил о диверсии с использованием дрона в районе размещения миротворцев

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщил о диверсии с участием беспилотника в районе размещения миротворческого контингента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным СК, 5 июня неустановленный дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья у населенного пункта Владимировка. Следователи предполагают, что летательный аппарат нес гранаты РГД-5.

Пострадавших и разрушений нет, сообщили в ведомстве. На месте работали специалисты, фрагменты взрывных устройств изъяты. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 277 УК ПМР (диверсия). Исполнителям преступления грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.