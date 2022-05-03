В Приднестровье предотвратили новый теракт с использованием дрона

В Приднестровье предотвратили теракт с помощью беспилотника на территории радиотелецентра

В Приднестровье предотвратили новый теракт, который пытались организовать при помощи начиненного взрывчаткой дрона на территории радиотелецентра «Маяк». Об этом во вторник, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «ТСВ».

По данным канала, неизвестные пытались организовать диверсию на территории «Маяка» около 2 часов ночи 3 мая. К телерадиоцентру был направлен грузовой беспилотник, оснащенный двумя килограммами пластида и 5-литровой емкостью с зажигательной смесью.

Отмечается, что главной целью злоумышленников должно было стать здание, где располагается система охлаждения трансформаторов. Ее повреждение привело бы к тому, что весь радиотелецентр вышел бы из строя. Привести взрывное устройство в действие планировалось дистанционно.

Уточняется, что дрон был нейтрализован.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Позже депутат Верховного Совета самопровозглашенной ПМР Андрей Сафонов заявил, что опасность переноса конфликта с территории Украины в Приднестровье отступила и ситуация в регионе нормализовалась.

