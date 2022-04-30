В Приднестровье заявили о нормализации ситуации

Депутат ВС Приднестровья Сафонов заявил, что опасность конфликта в регионе отступила

Опасность переноса конфликта с территории Украины в Приднестровье, которая была реальна в начале недели, отступила. Об этом заявил депутат Верховного Совета самопровозглашенной республики Андрей Сафонов, сообщает в субботу, 30 апреля, ТАСС.

«Думаю, важную роль здесь сыграло заявление властей России, которые предупредили провокаторов, что их действия не останутся безнаказанными», — сказал депутат, отметив также позицию США и ЕС, «которые также выступили за сохранение мира в регионе».

Кроме того, по словам приднестровского парламентария, вселяет оптимизм позиция Кишинева, который продемонстрировал, что не желает быть вовлеченным в вооруженный конфликт.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии исключили какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса. Таким образом в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны отреагировали на озвученную ранее советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем угрозу захватить Приднестровье.

27 апреля в МВД непризнанной Приднестровья сообщили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. В ведомстве добавили, что уже утром с украинской стороны в направлении населенного пункта открыли стрельбу.