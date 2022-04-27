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В МВД Приднестровья сообщили о стрельбе со стороны Украины

В МВД ПМР сообщили, что в направлении села Колбасна стреляли со стороны Украины

Фото: Transdniestrian Interior Ministry / Reuters

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

В МВД заявили, что ночью в небе над селом были замечены несколько беспилотников, запущенных с территории Украины. В ведомстве отметили, что уже утром с украинской стороны в направлении населенного пункта была открыта стрельба.

Уточняется, что в настоящий момент информация о пострадавших не поступала.

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Алевтина Запольская
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