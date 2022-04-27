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В Приднестровье опровергли информацию о стрельбе в районе военных складов

Представитель миротворцев ПМР Беляков опроверг данные о стрельбе в районе военных складов

Фото: Пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости

Информация о стрельбе в районе военных складов у села Колбасна в Приднестровье не подтверждается. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков, передает ТАСС.

Он заявил, что соответствующие данные были проверены в штабе миротворцев, и опроверг информацию об инциденте.

Ранее о стрельбе в районе военных складов возле села Колбасна сообщило агентство «Новости Приднестровья». В СМИ также отметили, что в результате случившегося никто не пострадал.

За последние два дня на территории ПМР произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Позднее стало известно о взрывах рядом с воинской частью в селе Парканы. 26 апреля были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Алевтина Запольская
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