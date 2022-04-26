Взрывы в Приднестровье повредили транслировавшие российское радио вышки

МВД ПМР: взрывы в Приднестровье повредили вышки, которые транслировали российское радио

В результате двух взрывов, произошедших утром 26 апреля в поселке Маяк на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики, оказались повреждены две вышки радиосвязи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел ПМР.

Как утверждают правоохранители, взрывы вывели из строя две мощные антенны, которые транслировали сигнал российского радио для жителей республики. Они были построены в 1960-х годах.

Никто из сотрудников радиоцентра или мирных жителей не пострадал. Силовики начали расследование инцидента.

Накануне, 25 апреля неизвестные попытались взорвать из ручных противотанковых гранатометов здание Министерства государственной безопасности (МГБ) ПМР. Кто стоял за атакой, выясняют спецслужбы республики. В результате случившегося никто не пострадал.

Позже власти Молдавии назвали случившееся попыткой обострить ситуацию на территории Приднестровья. Они призвали жителей сохранять спокойствие и пообещали детально разобраться в произошедшем.