Молдавия отреагировала на взрывы в Тирасполе

Правительство Молдавии назвало взрывы в Тирасполе попыткой обострить ситуацию

Целью взрывов в Тирасполе была попытка обострить ситуацию на территории Приднестровья, власти страны изучают инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского Бюро по реинтеграции при правительстве страны, пишет РИА Новости.

Как утверждают чиновники, политическое руководство Молдавии собралось на экстренное заседание сразу после известия о взрывах. Оно призвало жителей Приднестровья сохранять спокойствие и пообещало детально разобраться в произошедшем.

«Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — отреагировали в бюро.

Взрывы в Министерстве государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) произошли вечером 25 апреля. Предположительно, неизвестные несколько раз выстрелили по зданию из гранатометов. Кто стоял за атакой, выясняют спецслужбы республики. Никто не пострадал.