Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Молдавия отреагировала на взрывы в Тирасполе

Правительство Молдавии назвало взрывы в Тирасполе попыткой обострить ситуацию

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Целью взрывов в Тирасполе была попытка обострить ситуацию на территории Приднестровья, власти страны изучают инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского Бюро по реинтеграции при правительстве страны, пишет РИА Новости.

Как утверждают чиновники, политическое руководство Молдавии собралось на экстренное заседание сразу после известия о взрывах. Оно призвало жителей Приднестровья сохранять спокойствие и пообещало детально разобраться в произошедшем.

«Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — отреагировали в бюро.

Взрывы в Министерстве государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) произошли вечером 25 апреля. Предположительно, неизвестные несколько раз выстрелили по зданию из гранатометов. Кто стоял за атакой, выясняют спецслужбы республики. Никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Губернатор рассказал о пострадавших при обстреле села под Белгородом
Иммунолог назвал сроки сохранения COVID-19 в тканях человека
В России завели дело на замкомандира бригады ВСУ за обстрел жителей ДНР
Путин обсудит ситуацию на Украине с генсеком ООН
Названы главные критерии при покупке загородной недвижимости
Парикмахер поделилась простыми способами придать волосам объем
Россиян успокоили насчет внезапных проверок квартир
Молдавия отреагировала на взрывы в Тирасполе
Открыт редкий миллисекундный пульсар
Столкновение катера с туристами и гигантского кита попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.