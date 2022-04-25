Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названа причина взрывов в Тирасполе

МВД ПМР сообщило, что по зданию МГБ в Тирасполе стреляли из гранатометов

Фото: Shutterstock

Причиной взрывов в здании Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики стали выстрелы из ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел ПМР.

Спецслужбы республики пока не располагают сведениями, кто стоял за атакой на ведомство. Взрывом выбило окна на верхних этажах, был поврежден фасад здания, однако пострадавших среди сотрудников ведомства или мирных жителей нет.

Как утверждают в министерстве, сейчас прилегающая территория к зданию оцеплена сотрудниками милиции. В здании работают саперы, они изучают его на предмет других взрывных устройств.

О взрыве в МГБ Тирасполя стало известно вечером 25 апреля. Высшее руководство ПМР пока не давало оценку произошедшему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названа причина взрывов в Тирасполе
Во «ВКонтакте» появилась темная тема
Россиянам напомнили о правилах безопасного и красивого загара
102-летний мужчина назвал спортивный секрет своего долголетия
Российский населенный пункт обстреляли со стороны Украины
Стало известно о работе «большого железного червя» в московском метро
В ООН назвали число погибших на Украине мирных жителей
Фильм открытия Каннского фестиваля «Z» решили переименовать
Инстасамка разбила чужой Lamborghini в Дубае и сняла свои эмоции на видео
Названы плюсы квартир на первом этаже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.