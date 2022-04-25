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В Тирасполе взорвали здание Министерства государственной безопасности

В Тирасполе у здания Министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы

Кадр: Telegram-канал «ТСВ Приднестровье»

Как минимум три взрыва прогремело в здании Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, взрывом был поврежден фасад постройки. Спецслужбы республики также обнаружили неподалеку от МГБ неизвестный предмет. «Есть версия, что стреляли из гранатомета», — пишут журналисты КП.

Официальный Тирасполь пока не комментировал инцидент. Сведений о жертвах и пострадавших также не поступало.

Ранее исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второй фазы военной операции на территории Украины будет обеспечен «выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

МИД Молдавии расценил эти слова как противоречащие официальной позиции Москвы и подрывающие суверенитет республики. Также министерство подчеркнуло, что является нейтральным государством и не намерено решать вопрос с регионом военным путем.

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Алевтина Запольская
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