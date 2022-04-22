Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны назвали выход к Приднестровью одной из задач спецоперации

В Минобороны заявили, что контроль над югом Украины даст России выход к Приднестровью

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Установление контроля над южными областями Украины в ходе выполнения задач спецоперации даст российским войскам доступ к Приднестровью. Об этом на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, пишет ТАСС.

По его словам, в Приднестровье, также как и на Украине, отмечаются факты притеснения русскоговорящего населения.

«Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — добавил он.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что ключевой задачей второго этапа спецоперации по демилитаризации Украины станет установление российскими войсками полного контроля над Донбассом и югом Украины, что позволит создать сухопутный коридор, который свяжет Россию и Крым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
В Совфеде предостерегли стремящиеся в НАТО страны
Учителя отстранили от работы из-за напугавшей детей внешности
Эксперты подтвердили невиновность Болдуина в выстреле на съемках «Ржавчины»
В Минобороны назвали выход к Приднестровью одной из задач спецоперации
Диетологи назвали признаки идеального завтрака для здоровья кишечника
В Крыму арестовали украинских диверсантов за подготовку теракта
Власти России остались недовольны мусорной реформой
OnlyFans заморозил счета россиян
В Верховной Раде высказались о назначении упавшего в Запорожье самолета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.