В Минобороны назвали создание коридора в Крым задачей второй фазы спецоперации

ЦВО назвал создание коридора в Крым задачей второй фазы спецоперации России на Украине

Контроль над Донбассом, который необходимо установить в рамках второй фазы специальной операции России на Украине, позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев. Его слова в пятницу, 22 апреля, приводит «Интерфакс».

Он также добавил, что контроль над югом Украины даст Вооруженным силам России еще один выход в Приднестровье, где фиксируются факты притеснения русскоязычного населения.