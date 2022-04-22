МИД Молдавии вызвал посла России из-за слов военачальника

Посол России вызван в МИД Молдавии из-за слов командующего Миннекаева о Приднестровье

Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии из-за слов российского военачальника о Приднестровье, передает «Интерфакс».

Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второй фазы специальной военной операции на территории Украины необходимо обеспечить сухопутный коридор в Крым и «еще один выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

В пресс-службе МИД Молдавии сообщили, что расценивают эти заявления как необоснованные и противоречащие позиции Москвы в поддержку суверенитета и территориальной целостности республики в международно признанных границах.

Послу отметили, что Молдавия по Конституции является нейтральным государством. «В связи с этим МИД Молдовы выразил просьбу о соблюдении этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию», — добавили в пресс-службе.