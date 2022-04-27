Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В СМИ сообщили о стрельбе в районе военных складов в Приднестровье

«Новости Приднестровья» сообщили о стрельбе в районе военных складов у села Колбасна

Фото: пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости

Стало известно о стрельбе в районе военных складов возле села Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом агентство «Новости Приднестровья» сообщает в своем Telegram-канале.

В СМИ заявили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.

За последние несколько дней на территории ПМР произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Вскоре после этого прогремели взрывы рядом с воинской частью в селе Парканы. 26 апреля были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В МВД Приднестровья сообщили о стрельбе со стороны Украины
В России выявили 7705 случаев коронавируса
В России объявили тотальную проверку всех детских садов и школ
Мужчина отменил свадьбу из-за пьяной собаки
Участник банды спортсменов-коллекторов признался в убийстве должника в Приморье
Посол России опроверг сообщения о военной помощи со стороны Китая
В России насчитали тысячи незащищенных баз данных
В Ульяновской области объявят траур по погибшим при стрельбе в детсаду
Диетолог перечислила проблемы со здоровьем из-за злоупотребления имбирем
Володин призвал активнее останавливать поставку газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.