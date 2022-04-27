В СМИ сообщили о стрельбе в районе военных складов в Приднестровье

«Новости Приднестровья» сообщили о стрельбе в районе военных складов у села Колбасна

Стало известно о стрельбе в районе военных складов возле села Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом агентство «Новости Приднестровья» сообщает в своем Telegram-канале.

В СМИ заявили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.

За последние несколько дней на территории ПМР произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Вскоре после этого прогремели взрывы рядом с воинской частью в селе Парканы. 26 апреля были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.