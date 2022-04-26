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Источник WarGonzo сообщил об ударе минами НАТО в Приднестровье

WarGonzo: по аэродрому в Приднестровье нанесли удар минами НАТО

Кадр: Telegran-канал «WarGonzo»

По военному аэродрому на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) был нанесен удар минами НАТО, сообщает Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на источники.

«Удар по военному аэродрому был нанесен минами калибра 60 мм, которые, вероятнее всего, были сброшены с дронов. Мины 60 мм — штатный боеприпас НАТО», — говорится в сообщении.

Взрывы в Министерстве государственной безопасности непризнанной ПМР произошли вечером 25 апреля. В МВД сообщили, что причиной стали выстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Впоследствии на территории непризнанной республики произошло еще несколько новых взрывов. Сообщалось, что они были замечены на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк» в Григориопольском районе. Никто из сотрудников радиоцентра или мирных жителей не пострадал.

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Алина Гончарова
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