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В Приднестровье прогремели новые взрывы

ТСВ: в Приднестровье взорвали вышки радиосвязи

Фото: Telegram-канал «ТСВ Приднестровье»

Еще несколько новых взрывов прогремели на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) с вечера 25 апреля. Об этом сообщает местный телеканал ТСВ.

По неуточненным данным, они произошли на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк» в Григориопольском районе. Была повреждена 100-метровая антенна, построенная в 1960-х годах.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Власти республики пока также не комментировали ситуацию.

Накануне, 25 апреля неизвестные попытались взорвать из ручных противотанковых гранатометов здание Министерства государственной безопасности (МГБ) ПМР. Кто стоял за атакой, выясняют спецслужбы республики. Никто не пострадал.

Позже власти Молдавии назвали случившееся попыткой обострить ситуацию на территории Приднестровья. Они призвали жителей сохранять спокойствие и пообещали детально разобраться в произошедшем.

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Алевтина Запольская
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