В Молдавии отреагировали на угрозу Украины захватить Приднестровье

В Молдавии заявили, что исключают озвученный Киевом вариант с захватом Приднестровья

Власти Молдавии исключают какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса. Таким образом в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны отреагировали на озвученную ранее советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем угрозу захватить Приднестровье, передает РИА Новости.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что в Кишиневе не рассматривают любые другие силовые варианты разрешения конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) и планируют придерживаться принципов демократизации и демилитаризации региона.

Ранее Арестович заявил, что киевские власти готовы осуществить захват территории Приднестровья, если получат соответствующий запрос от Молдавии. По его словам, Украина обладает всеми необходимыми для этого возможностями.

27 апреля в МВД ПМР сообщили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. В ведомстве добавили, что уже утром с украинской стороны в направлении населенного пункта открыли стрельбу.