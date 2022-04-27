На Украине пригрозили захватить Приднестровье

Алексей Арестович пригрозил, что Украина может захватить Приднестровье по просьбе Молдавии

Украина может захватить Приднестровье, если в этом возникнет необходимость. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Он пригрозил, что Украина может пойти на подобные меры, если об этом ее попросит Молдавия. Арестович подчеркнул, что для этого у Киева есть соответствующие возможности.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил о попытке группы украинских диверсантов прорваться к крупнейшим в Европе военным складам в районе села Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). До этого в МВД ПМР заявили, что утром 27 апреля в направлении населенного пункта была открыта стрельба со стороны Украины.