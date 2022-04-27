Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине пригрозили захватить Приднестровье

Алексей Арестович пригрозил, что Украина может захватить Приднестровье по просьбе Молдавии

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

Украина может захватить Приднестровье, если в этом возникнет необходимость. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Он пригрозил, что Украина может пойти на подобные меры, если об этом ее попросит Молдавия. Арестович подчеркнул, что для этого у Киева есть соответствующие возможности.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил о попытке группы украинских диверсантов прорваться к крупнейшим в Европе военным складам в районе села Колбасна в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). До этого в МВД ПМР заявили, что утром 27 апреля в направлении населенного пункта была открыта стрельба со стороны Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
Стало известно о личностном кризисе Моргенштерна после отъезда из России
В Румынии оценили вероятность войны в Молдавии
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Москвичам пообещали заморозки в мае
Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.