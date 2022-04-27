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Стало известно о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Приднестровье

WarGonzo: к военным складам в Приднестровье пытались прорваться диверсанты с Украины

Фото: пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости

Группа украинских диверсантов пыталась прорваться к военным складам в непризнанном Приднестровье в районе населенного пункта Колбасна. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

По данным канала, диверсионно-разведывательная группа была замечена на подходе к стратегическому объекту, после чего завязалась перестрелка.

Ранее о стрельбе в районе крупнейших в Европе военных складов возле села Колбасна сообщило агентство «Новости Приднестровья». В результате случившегося пострадавших нет.

В МВД ПМР добавили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины.

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Варвара Кошечкина
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