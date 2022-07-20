Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о возможности Украины вернуть Донбасс

Глава Комитета начальников штабов ВС США Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс

Фото: Narciso Contreras / Anadolu Agency / Getty Images

В США уверены, что Украина еще не потеряла Донбасс и может его вернуть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли.

По его словам, в Донбассе идут боевые действия на истощение. «Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс, — нет, он пока не потерян», — заявил Милли.

Глава комитета отметил, что Россия «добилась определенного нарастающего тактического успеха в Донбассе», однако указал, что Москве «не удалось достичь своих стратегических и оперативных целей».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине будут продолжительными. «Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Ранее шеф Пентагона заявил, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — указал Остин, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
США передадут Украине 20 РСЗО HIMARS
Бузова призналась в новой любви
В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму
В Германии рассказали об ожиданиях по поставкам по «Северному потоку»
Сенат Италии захотел оставить действующего премьера
Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону
В США задумались об обучении украинских военных летчиков
Минфин пообещал симметричные меры в отношении иностранных банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.