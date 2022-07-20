В США заявили о возможности Украины вернуть Донбасс

Глава Комитета начальников штабов ВС США Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс

В США уверены, что Украина еще не потеряла Донбасс и может его вернуть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли.

По его словам, в Донбассе идут боевые действия на истощение. «Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс, — нет, он пока не потерян», — заявил Милли.

Глава комитета отметил, что Россия «добилась определенного нарастающего тактического успеха в Донбассе», однако указал, что Москве «не удалось достичь своих стратегических и оперативных целей».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине будут продолжительными. «Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Ранее шеф Пентагона заявил, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — указал Остин, отметив, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки ВСУ.