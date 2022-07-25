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Херсонские власти оценили препятствия для проведения референдума

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что референдуму в регионе никто не помешает

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что референдум по присоединению региона к России пройдет при любых обстоятельствах.

«Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдет в любом случае. Референдум пройдет в законном поле, и его проведению никто не помешает», — считает чиновник.

По словам Стремоусова, попытки ВСУ обстреливать регион связаны с желанием сорвать голование по определению государственной принадлежности Херсонщины.

«Люди в любом случае придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к Российской Федерации», — заверил он.

23 июля пресс-служба администрации области рассказала о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вхождению в состав России, который должен пройти в начале осени. Губарева назвала голосование легальным инструментом вернуть народу его землю.

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Марина Совина
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