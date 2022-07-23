В Запорожской области создали избирком по референдуму о вхождении в состав РФ

В Запорожской области создали избирательную комиссию по референдуму о присоединении к РФ

В Запорожской области создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России. О подписании указа о создании избиркома сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Политик рассказал, что референдум по вопросу присоединения региона к РФ будет организован осенью по инициативе местных жителей. «Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области», — уточнил он.

По словам Балицкого, новая структура будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы – из самых активных жителей региона.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион увеличивает группировку систем противовоздушной обороны (ПВО) для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Это связано с тем, что на территории области находятся объекты «повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф».