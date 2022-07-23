Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области создали избирком по референдуму о вхождении в состав РФ

В Запорожской области создали избирательную комиссию по референдуму о присоединении к РФ

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

В Запорожской области создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России. О подписании указа о создании избиркома сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Политик рассказал, что референдум по вопросу присоединения региона к РФ будет организован осенью по инициативе местных жителей. «Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области», — уточнил он.

По словам Балицкого, новая структура будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы – из самых активных жителей региона.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион увеличивает группировку систем противовоздушной обороны (ПВО) для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Это связано с тем, что на территории области находятся объекты «повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы
Известный московский священник назвал средства от тоски
Зеленский прокомментировал удары по порту в Одессе
В Запорожской области создали избирком по референдуму о вхождении в состав РФ
В Роспотребнадзоре заявили о строгом контроле за оспой обезьян
Российский продюсер ответил сравнившему себя с Майклом Джексоном Киркорову
Психолог дала рекомендации по подготовке ребенка к летнему лагерю
В программе Скабеевой обсудили тверк и ягодицы американского сенатора
Глава WWE ушел с поста на фоне секс-скандала
Турция заявила о начале работ по созданию координационного центра по зерну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.