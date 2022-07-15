В Запорожье пообещали справедливый референдум о вхождении в состав России

Глава ВГА Запорожья Балицкий: референдум о вхождении в состав России будет справедливым

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий пообещал, что референдум по вхождению региона в состав России будет проведен в установленные сроки, он будет справедливым и честным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все мероприятия, направленные на обеспечение справедливого, законного и честного волеизъявления людей, будут выполнены в полном объеме», — заявил Балицкий.

По его словам, референдум пройдет в начале осени, власти уже занимаются вопросами обеспечения безопасности. «Все то, что сегодня делается в социальной сфере, с дорогами, в медицине, образовании, наведении порядка и справедливости на территории — это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем», — заключил Балицкий.

Ранее Евгений Балицкий сообщал, что предполагаемые сроки проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России — первая половина сентября. Он отметил, что население Запорожской области требует провести референдум как можно быстрее. «Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — добавил Балицкий.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что только статус субъекта России сможет гарантировать региону безопасность, поэтому референдум по присоединению субъекта к РФ будет проведен.