В Запорожье высказались о референдуме по присоединению к России

Член администрации Запорожья Рогов: референдум о вхождении в состав России будет проведен

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что только статус субъекта России сможет гарантировать региону безопасность, поэтому референдум по присоединению субъекта к РФ будет проведен. Его слова приводит РИА Новости.

«Гарантировать безопасность Запорожской области и ее жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать», — заверил он.

По словам Рогова, действия Украины еще больше убеждают жителей области в необходимости проведения референдума. «Люди понимают, что только с Россией у них все будет хорошо», — подчеркнул член администрации.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент страны Владимир Зеленский приказал отвоевать юг страны. Соответствующую задачу получили украинские Вооруженные силы (ВСУ). «Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны» , — подчеркнул Резников.