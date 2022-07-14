В Запорожской области назвали сроки вхождения региона в состав России

Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил о референдуме по вхождению в Россию осенью

Референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации состоится в начале осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого.

«В начале осени будет референдум. Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — сказал руководитель региона.

Балицкий отметил, что население Запорожской области требует провести референдум как можно быстрее.

В ходе спецоперации России на Украине Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Сейчас в регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Ранее стало известно, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, украинские военнослужащие предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов.