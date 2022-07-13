Украинские военные попытались устроить диверсию в Херсонской области

В Херсонской области сообщили о попытке ВСУ устроить диверсию на электросетях

В Херсонской области предотвратили диверсию на предприятии, которое обеспечивает электроснабжение региона, сообщил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава администрации уточнил, что украинские военные попытались устроить диверсию вечером в среду, 13 июля. По его данным, сотрудники трех главных электрических подстанций региона покинули свои рабочие места, испугавшись угроз со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона вплоть до полного отключения электричества», — добавил Сальдо.

Обслуживание электроподстанций взяли на себя резервные бригады «Крымэнерго». Охрану объектов обеспечила Росгвардия.

Ранее стало известно, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, украинские военнослужащие предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов.