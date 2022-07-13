В Херсонской области обвинили украинских силовиков в поджоге полей с пшеницей

В Херсонской области заявили, что Украина поджигает поля с пшеницей на границе с регионом

Представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом РИА Новости заявил замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения», — обвинил он и подчеркнул, что киевских властей, которые живут «за счет грантов коллективного Запада», мало интересуют простые люди.

Стремоусов также сообщил, что прошлой ночью украинские военнослужащие предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов, однако их сбила система противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доложил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна. По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

20 июня стало известно, что экспорт зерна с Украины в первые недели июня рухнул наполовину по сравнению с тем же периодом в прошлом году — до 777 тысяч тонн. Снижение продаж за рубеж последовало за началом специальной военной операции.